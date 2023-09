Flamengo decide demitir o técnico Jorge Sampaoli antes de jogo contra o Bahia

A multa para demitir Jorge Sampaoli está avaliada em cerca de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões). O valor da multa no início do contrato era de 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões) e ele diminui de acordo com cada dia trabalhado.

Em pouco mais de cinco meses de trabalho, Jorge Sampaoli perdeu a final da Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e viu o Flamengo se distanciar muito da luta pelo eneacampeonato brasileiro.

Por ge