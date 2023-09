Final de semana contabiliza 8 casos de violência doméstica em Cruzeiro do Sul

A cidade de Cruzeiro do Sul, localizada no Vale do Juruá, registrou oito casos de violência doméstica só nesse final de semana.

Todos os casos foram registrados na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, já que a Delegacia da Mulher, apesar da Lei Federal que determina funcionamento 24 horas, só abre nos dias de semana até o meio-dia.

Depois desse horário e nos finais de semana, os casos de violência contra a mulher têm que ser registrados na Delegacia Geral.

Além disso, a cidade também registrou 1 caso de embriaguez ao volante e 2 roubos de celular. No caso da embriaguez, o motorista atropelou um motociclista, que teve fratura no braço.