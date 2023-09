Feirantes têm mercadoria atingida pela chuva no Mercado Elias Mansour, na capital

A chuva que atingiu a capital acreana na tarde desta sexta-feira, dia 1 de setembro, afetou dezenas de feirantes que trabalham no Mercado Municipal Elias Mansour, na região central da capital acreana e um dos principais pontos de venda entre os pequenos agricultores.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a água atingindo produtos e molhando os trabalhadores. “Molha mais aqui dentro do mercado do que fora”, diz uma mulher.

Um dos feirantes reclama que a água afetou toda a produção de macaxeira exposta no local. As imagens mostram um grande volume de água empoçando e alagando alguns pontos.

A previsão meteorológica indica que este mês de setembro deve sofrer com chuvas acima da média no estado do Acre.