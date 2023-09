Familiares de detentos juntam ex-ocupantes da Terra Prometida para inflar protesto no Centro da capital

Os ex-moradores da invasão Terra Prometida se juntaram a manifestação de familiares de apenados dos presídios Antônio Amaro e Francisco de Oliveira Conde, que acontece no centro de Rio Branco, nesta segunda-feira, 11.

Alaiana Silva Vásquez, que integra o movimento sem-terra, diz que a presença do grupo foi uma solicitação dos familiares de presos. “Ainda esperamos uma resposta do governador, porque nós não queremos terra na Cidade do Povo, nem na Expoacre, nem na ocupação Marielle. Queremos 325 lotes em outro lugar”, disse.

A Avenida Ceará está totalmente bloqueada entre os trechos do Colégio de Aplicação e o Terminal Central. A rua Rui Barbosa e travessas Fausto Robalo e Marechal Deodoro foram bloqueadas pelas autoridades de trânsito, que organizam o tráfego pela contra-mão.

Por conta dos bloqueios, a avenida Getúlio Vargas está sobrecarregada e motoristas enfrentam engarrafamento.

Homens do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar, agentes da RBTrans estão no local.