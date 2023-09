Família pede doação de sangue a ex-secretário em tratamento de câncer

A família do engenheiro civil José Otávio Francisco Parreira publicou nas redes sociais um pedido de ajuda com doação de sangue tipo O, com urgência.

Zé Otávio desempenhou funções importantes no governo e na prefeitura de Rio Branco durante o período das administrações petistas, chegando a ser secretário Municipal de Desenvolvimento e Gestão durante o governo de Raimundo Angelim.

Conforme o comunicado da família, o ex-secretário faz tratamento contra câncer e apresenta um quadro de anemia profunda.