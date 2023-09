Falso anúncio de doação de filhotes de Pitbull faz acreano receber 9 mil ligações

O empreendedor Marinilson Brito, 46 anos, morador do bairro Joafra, em Rio Branco, contou uma história inusitada nesta quarta-feira, 27, após ser vítima de uma fake news sobre uma suposta doação de filhotes de cachorro da raça Pitbull.

Mesmo falso, o anúncio foi amplamente divulgada nas redes sociais. Brito frisou que por conta da postagem falsa, de terça-feira, 26, até essa quarta, 27, já recebeu mais de 5 mil mensagens e 9 mil ligações telefônicas de pessoas em busca de adquirir um dos filhotes que têm alto preço no mercado.

“Recebi mais de 9 mil ligações e cerca de 5,6 mil mensagens nas redes sociais por conta desses Pitbulls. Está um caos”, declarou.

A ação dos hackers vem causando prejuízo na área profissional de Marinilson, que teve sua conta do WhatsApp bloqueada por conta do excesso de notificações. “Por conta do meu trabalho estou sendo prejudicado, porque eu trabalho com empresa de pintura”, explicou.

Ele deverá registrar um Boletim de Ocorrência acerca da situação. “Pretendo registrar boletim de ocorrência para denunciar o caso”, encerrou.