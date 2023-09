A ExpoSena Rural Show, feira de agronegócios do município de Sena Madureira, começa nesta quarta-feira, 20, com show do cantor Zezo, que se apresenta na arena de eventos.

A feira agropecuária da região ocorre entre os dias 20 e 24 de setembro em Sena Madureira. Além do show de Zezo, haverá também o Rodeio de Touros, onde haverá uma grande queima de fogos a partir das 21h da noite.