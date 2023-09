Ex-moradores da Terra Prometida seguem ocupando prédio da Assembleia Legislativa

Os ex-moradores da invasão que ficou conhecida como ‘Terra Prometida’, no Irineu Serra, que se assentaram em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) após serem retirados por forças de segurança em cumprimento de reintegração de posse, continuam acampados na entrada do órgão no aguardo de novidades.

Desde que foram desapossados, as mais de 500 famílias se dividiram. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), mais de 160 famílias já foram cadastradas para recebimento de Aluguel Social, necessitando apenas de RG e CPF para a inscrição.

No entanto, as famílias têm reclamado da burocracia do acesso ao Aluguel Social, bem como a indisponibilidade de imóveis e locatários que queiram participar do programa.