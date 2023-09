Ex-moradores da Terra Prometida são escoltados e impedidos de acessar avenida

Escoltados por policiais militares, policiais de inteligência e seguranças do governador Gladson Cameli, os ex-moradores da invasão Terra Prometida caminharam em direção à Praça da Revolução, em Rio Branco, onde acontece a solenidade de comemoração ao Dia da Independência. Durante o trajeto, um policial militar retirou de um pedaço de madeira que segurava uma bandeira, por motivo de segurança.

FOTO – JARDY LOPES FOTO – JARDY LOPES

Ao chegar à Avenida Getúlio Vargas, onde acontece a cerimônia, homens da polícia militar impediram o acesso à avenida onde acontecem os desfiles.

A intenção dos invasores é de desfilar no evento do Dia da Independência, que acontece nesta manhã (7), no centro de Rio Branco.