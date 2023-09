Evoney Fernandes confirma retorno ao Acre no Festival do Abacaxi em outubro

Em live divulgada nas redes sociais, o cantor e humorista Evoney Fernandes, o seu Osmar, confirmou sua quarta apresentação ao Acre. Desta vez, o cantor deverá ser apresentar no dia 9 de outubro, no Festival do Abacaxi, em Tarauacá, interior do Acre.

O Festival do Abacaxi 2023, está programado para ocorrer nos dias 6, 7, 8 e 9 de outubro, porém, a organização ainda não divulgou as atrações de maneira oficial.

Fernandes já esteve na cidade de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Brasiléia e animou o público com suas serestas.