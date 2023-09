Estudo investiga relação entre experiências de quase morte e atividade cerebral

Os cirurgiões estavam prestes a serrar o peito de Aubrey Osteen, de 80 anos, após um ataque cardíaco em dezembro de 2020, quando ele de repente ficou consciente.

“Eu disse: ‘Espere um minuto aqui antes de prosseguir. Me dê mais anestesia, sabe? Bem, demorei um minuto para perceber que não estava na mesma dimensão em que eles estavam, então eles não podiam me ouvir de qualquer maneira.”

Osteen então observou seu corpo “passar pela caixa torácica” e flutuar acima da mesa de operação enquanto a equipe cirúrgica quebrava seu peito, removia o coração e começava a reparar o dano. Logo ele ouviu alguém dizer “rins”.

“Ambos os rins fecharam ao mesmo tempo — eu sabia que tinha morrido. E foi aí que passei para o próximo nível”, disse Osteen.

“Quando cheguei lá, estava na presença de Deus — uma presença poderosa — com uma luz brilhando atrás dele. A luz era mais brilhante do que qualquer coisa que já experimentei aqui na Terra, mas não era ofuscante.

“E havia o anjo mais doce que me confortou e me disse: ‘Relaxe. Tudo vai ficar bem’ e que eu teria que voltar”, disse Osteen, agora com 82 anos.

“Agora sei que fui enviado de volta para contar para outras pessoas sobre minha experiência.”

Experiências de quase morte

O que aconteceu com Osteen naquele dia de inverno é o que os especialistas chamam de “experiência de quase morte”. Pode ocorrer quando os médicos trazem uma pessoa de volta à vida depois que o coração para de funcionar e a respiração para — o que acontece quando uma pessoa morre por qualquer motivo, não apenas durante um ataque cardíaco.

Milhões de pessoas relataram experiências de quase morte desde que a ressuscitação cardiopulmonar, mais conhecida como RCP foi inventada, em 1960, disse Sam Parnia, médico intensivo da NYU Langone Health que pesquisa o fenômeno há décadas.

Parnia é o autor sênior de um novo estudo destinado a descobrir o que ele chama de “consciência oculta” da morte, medindo a atividade elétrica no cérebro quando o coração para e a respiração cessa.

“Muitas pessoas relatam a mesma experiência. A sua consciência tornou-se mais intensa e vívida, e o seu pensamento tornou-se mais nítido e claro, enquanto médicos como eu tentam reanimá-los e pensam que estão mortos”, disse Parnia, professor associado da NYU Grossman School of Medicine, em Nova York.

“Eles têm a sensação de que estão separados do corpo e podem ver e ouvir médicos e enfermeiros. E foram capazes de relatar o que os médicos estavam fazendo com eles de uma forma de 360 ​​graus que é inexplicável para eles”, acrescentou.

Além disso, as pessoas muitas vezes revisam toda a sua vida, lembram-se de pensamentos, sentimentos e acontecimentos que normalmente não conseguiriam e começam a avaliar-se com base em princípios de moralidade e ética. É uma “compreensão global do seu comportamento ao longo da vida, onde eles não podem mais se enganar”, disse Parnia.

As pessoas também relatam ver um ser semelhante a Deus, que, segundo Parnia, pode ser interpretado de diferentes maneiras: “Se acontecer de você ser cristão, você diz: ‘Eu vi Jesus’ e se acontecer de você ser ateu, você diz ‘Eu vi essa incrível forma de amor e compaixão. Tudo isso foi relatado há mais de 60 anos.”

Gravando ondas cerebrais durante a RCP

No estudo, publicado nesta quinta-feira (14) na revista Resuscitation, equipes de pessoal treinado em 25 hospitais nos Estados Unidos, Reino Unido e Bulgária seguiram médicos até salas onde os pacientes estavam “codificados” ou “tecnicamente mortos”, disse Parnia.

Enquanto os médicos realizavam a RCP, as equipes de pesquisa fixavam dispositivos que mediam o oxigênio e a atividade elétrica na cabeça da pessoa que estava morrendo. A tentativa média de reanimação durou entre 23 e 26 minutos. No entanto, alguns médicos continuaram a realizar a RCP por até uma hora, descobriu o estudo.

“A reanimação é uma circunstância muito tensa e desafiadora. É uma intensidade muito alta”, disse ele. “Ninguém nunca fez isto antes, mas as nossas equipes de investigação independentes tiveram sucesso na realização dos procedimentos sem interferir nos cuidados médicos dos pacientes.”

A atividade cerebral foi medida em intervalos de dois ou três minutos, quando os médicos tiveram que interromper as compressões torácicas ou os choques elétricos para ver se o coração do paciente reiniciava, disse Parnia.

“Não houve movimento. Foi um silêncio. Era quando faríamos medições para ver o que estava acontecendo. Descobrimos que os cérebros das pessoas que estão passando pela morte estão estagnados, o que é o que seria de esperar”, disse Parnia.

“Mas, curiosamente, mesmo após uma hora de reanimação, vimos picos — o surgimento de atividade elétrica cerebral, a mesma que tenho quando falo ou me concentro profundamente”, acrescentou.

Esses picos incluíram ondas gama, delta, teta, alfa e beta, de acordo com o estudo.

Infelizmente, apenas 53 das 567 pessoas no estudo, ou 10%, foram trazidas de volta à vida. Dessas, 28 pessoas foram entrevistadas para saber o que poderiam lembrar da experiência. Apenas 11 pacientes relataram estar conscientes durante a RCP e apenas seis relataram uma experiência de quase morte.

No entanto, essas experiências foram categorizadas juntamente com testemunhos de 126 sobreviventes de parada cardíaca que não estavam no estudo, e “conseguimos mostrar muito claramente que a experiência de morte registrada — uma sensação de separação, uma revisão da sua vida, ir para um lugar que parece um lar e depois um reconhecimento de que você precisa voltar — foram muito consistentes entre pessoas de todo o mundo”, disse Parnia.

Além disso, o estudo pegou os sinais cerebrais registrados e os comparou com os sinais cerebrais feitos por outros estudos sobre alucinações, delírios e ilusões e descobriu que eram muito diferentes, acrescentou.

“Conseguimos concluir que a experiência de morte relembrada é real. Ocorre com a morte e há um marcador cerebral que identificamos. Esses sinais elétricos não estão sendo produzidos como um truque de um cérebro moribundo, como muitos críticos disseram.”

O estudo realmente mediu a consciência?

Alguns especialistas na área ficaram menos convencidos com as conclusões do estudo, que foram apresentadas pela primeira vez em sessões científicas em novembro de 2022 e amplamente cobertas pela mídia.

“Este último relatório de ondas cerebrais persistentes após uma parada cardíaca foi exagerado pela mídia. Na verdade, sua equipe não mostrou qualquer associação entre essas ondas cerebrais e a atividade consciente”, disse Bruce Greyson, professor emérito de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Carlson na Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, em Charlottesville.

“Ou seja, os pacientes que tiveram experiências de quase morte não apresentaram as ondas cerebrais relatadas, e aqueles que apresentaram as ondas cerebrais relatadas não relataram experiências de quase morte”, disse Greyson à CNN por e-mail.

Greyson, que não esteve envolvido no novo estudo, é o coeditor de “The Handbook of Near-Death Experiences: Thirty Years of Investigation”. Ele e o cardiologista Pim van Lommel, pesquisador e escritor holandês sobre experiências de quase morte, enviaram comentários à revista para publicação junto com o novo estudo.

Eles apontaram para a afirmação do estudo de que “dois dos 28 sujeitos entrevistados tinham dados de EEG, mas não estavam entre aqueles com recordação cognitiva explícita”.

“Tudo o que (o estudo) mostrou é que em alguns pacientes há atividade elétrica contínua na cabeça que ocorre durante o mesmo período em que outros pacientes relatam ter EQMs (experiências de quase morte)”, disse Greyson.

É verdade que o estudo não foi capaz de combinar a atividade elétrica com uma experiência de quase morte no mesmo paciente, disse Parnia.

“Nosso tamanho de amostra não era grande o suficiente. A maior parte da nossa amostra não viveu, então não tivemos centenas de sobreviventes. Essa é a realidade”, disse ele. “Daqueles que sobreviveram e tiveram eletrocardiogramas legíveis, 40% deles mostraram que suas ondas cerebrais passaram de planas para sinais normais de lucidez.”

Além disso, disse Parnia, as pessoas que sobrevivem muitas vezes têm memórias fragmentadas ou esquecem o que vivenciaram devido à forte sedação na terapia intensiva.

“A ausência de registro não significa que haja ausência de consciência”, disse Parnia. “Em última análise, o que estamos dizendo é: ‘Este é o grande desconhecido. Estamos em território desconhecido. E o principal é que não são alucinações. Esta é uma experiência real que emerge com a morte.”

Veja também: Como a ciência explica a experiência de quase morte?