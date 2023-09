Estreia de Neymar pelo Al-Hilal tem goleada; saiba como foi a primeira partida dele

Exatamente um mês depois de ser anunciado, Neymar fez sua estreia pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (15), no clássico de Riad contra o Al-Riyadh, com goleada por 6 a 1.

De volta após uma Data Fifa agitada, o brasileiro começou no banco de reservas do time comandado pelo português Jorge Jesus. Quando Neymar entrou, aos 19 minutos no segundo tempo, no lugar do compatriota Michael, o placar já mostrava 2 a 0.

Ainda assim, o atacante teve participação direta na construção da goleada, estando envolvido nos quatro gols marcados pelo Al-Hilal desde que pisou no campo de jogo.

No primeiro toque na bola, aos 23 minutos da etapa final, Neymar acertou um passe mágico para Malcom, que ficou na cara do gol, mas acabou se chocando com o goleiro uruguaio Campaña. Na sobra, Nasser Al-Dawsari tocou para as redes.

Depois de se envolver em dois bate-bocas com jogadores do Al-Riyadh, Neymar cobrou uma falta na barreira, aos 33′. Cinco minutos depois, fez boa jogada individual e serviu assistência para Malcom, que finalizou e fez 4 a 0.

Aos 41 minutos, Neymar deu sinais de que vai respeitar a hierarquia no novo clube. Ele sofreu um pênalti, mas deixou o saudita Salem Al Dawsari, há seis anos no Al-Hilal, ficar com a cobrança — e converter.

Al-Hilal reassume a liderança do Saudita

Já nos acréscimos, o craque brasileiro perdeu uma chance clara, defendida por Campaña. Pouco depois, o uruguaio voltou a parar Neymar em chute cruzado, mas Al Dawsari pegou o rebote e fez o 6 a 0 para o Al-Hilal. Al-Zaqan fez o gol de honra do Al-Riyadh no último lance.

Com a goleada, o time de Neymar reassume a liderança do Campeonato Saudita, com 16 pontos, um a mais que o Al-Ittihad, de Benzema.

A próxima partida do Al-Hilal será na segunda-feira (18), contra o Navbahor Namangan, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia.