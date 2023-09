Estado está com inscrições abertas para a 9ª Mostra Viver Ciência em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) está com inscrições abertas para a 9ª edição da Mostra Viver Ciência, que terá como tema Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade para o Futuro.

As inscrições estão disponíveis até o dia 30 de setembro no site: www.mostraviverciencia.com.

Alunos e professores de todas as etapas de ensino da educação básica, bem como do ensino superior, tanto da rede pública quanto privada, têm a oportunidade de participar da seleção de projetos.

A 9ª edição da Mostra Viver Ciência está sendo preparada para os dias 13 e 14 de dezembro no Parque de Exposições em Rio Branco. O evento tem como objetivo despertar o interesse pela pesquisa e investigação, apresentando uma programação diversificada com atividades lúdicas e criativas que cativam o público infanto-juvenil e adultos para a ciência e tecnologia, atraindo famílias e a sociedade em geral.

O tema: Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade para o Futuro, promove estudos, debates e reflexões sobre nossa atuação na comunidade, a nossa evolução ao longo da história e a importância da inovação, tecnologia e sustentabilidade no desenvolvimento ambiental, econômico e social. Tópicos como água, transporte, moradia, energia e alimentação serão debatidos em busca de soluções para um mundo melhor.

“A ideia é receber trabalhos das escolas para que elas podem inscrever seus melhores trabalhos como um projeto de pesquisa. As inscrições estão abertas desde o dia 30 de agosto e vão até 30 de setembro. O objetivo é que os alunos desenvolvam o hábito de pesquisar, planejar e investigar seus próprios conhecimentos”, informou Ayres Pergentino, chefe da Divisão de Práticas Inovadoras

As principais atividades incluem apresentação de filmes e documentários científicos, atividades interativas para crianças, exposição de trabalhos científicos, exposições relacionadas ao universo, experiências com realidade virtual, jogos interativos com conceitos científicos, minicursos, palestras, oficinas, exploração do universo e muito mais.

A exposição acontecerá na capital em dezembro, mas o interior recebeu versões da mostra itinerante, que percorreu as cidades de Plácido de Castro, Brasileia, Sena Madureira e Feijó.

Sobre a Viver Ciência

A Mostra Viver Ciência é um evento de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes em parceria com diversos colaboradores.

Iniciada em 2014, a mostra já teve várias edições na capital e no interior do estado, sempre com o objetivo de estimular o interesse pela pesquisa e ciência de forma criativa e lúdica, envolvendo todas as faixas etárias.