Estado e Ifac abrem inscrições para pós-graduação em educação de jovens e adultos

A parceria firmada entre o governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação Cultura e Esportes (SEE), com o Instituto Federal do Acre (Ifac) possibilitou a oferta de um curso de pós-graduação lato sensu em Educação de Jovens e Adultos (EJA) Integrada ao Ensino Profissional e Educação Tecnológica (EPT), destinado aos profissionais ligados à rede estadual de Educação e ao Ifac.

O curso faz parte do Programa EJA Integrada à EPT, vinculado ao Ministério da Educação (MEC, e terá sua primeira oferta no Acre por meio do Ifac Campus Rio Branco.

A especialização é destinada a profissionais docentes e não docentes que possuam curso de graduação em qualquer área de conhecimento e atuem na Educação Básica, especialmente nos cursos de EJA ou na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

No processo seletivo, estão disponíveis 100 vagas, sendo 40 reservadas para servidores do Ifac e 60 para servidores da rede estadual de Educação. O curso é público e gratuito, sem mensalidades, taxa de inscrição ou taxa de matrícula.

Serão destinadas 5% das vagas aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência (PcD), 25% aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e 70% para a ampla concorrência.

As aulas serão ministradas na modalidade a distância (EaD), por meio da plataforma Moodle. A carga total do curso é de 360 horas, com duração de 12 meses. Os estudantes deverão concluir o curso com a apresentação de um trabalho de conclusão de curso (TCC).

As inscrições permanecerão abertas até o dia 9 de outubro e podem ser efetuadas por meio do preenchimento do formulário eletrônico, acompanhado da documentação exigida no edital.