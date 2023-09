Escolas da Rússia deixam parquinhos de lado e ensinam crianças a lançar granadas

A militarização das escolas públicas da Rússia intensificou-se desde a invasão russa da Ucrânia, impulsionada não por uma onda espontânea de sentimento patriótico, mas pelo governo de Moscou.

O investimento é enorme. O Ministro da Educação, Sergei Kravtsov, disse recentemente que existem atualmente cerca de 10.000 clubes ditos “militares-patrióticos” em escolas e faculdades russas, e 250.000 de pessoas participam no seu trabalho.

Estes clubes fazem parte de um esforço multifacetado que inclui uma revisão radical do currículo escolar. Existem aulas obrigatórias sobre valores militar-patrióticos e livros de história atualizados acentuam os triunfos militares russos.

Mudando livros didáticos

Em agosto, o Presidente Vladimir Putin assinou uma lei que introduziu um novo curso obrigatório nas escolas: “Fundamentos de Segurança e Defesa da Pátria”.

Posteriormente, o Ministério da Educação promoveu cursos como parte desta iniciativa para incluir excursões a unidades militares, “jogos desportivos militares, reuniões com militares e veteranos” e aulas sobre drones.

Os alunos do ensino médio também seriam ensinados a usar munição real “sob a orientação de oficiais de unidades militares experientes ou instrutores exclusivamente na linha de fogo”, segundo o ministério.

O programa, que está sendo testado este ano e será lançado em 2024, visa incutir nos alunos “uma compreensão e aceitação da estética dos uniformes militares, dos rituais militares e das tradições de combate”, segundo documento do Ministério da Educação descoberto por meio de comunicação independente russo Important Stories.

A história moderna também está sendo reescrita. O livro padrão, “História da Rússia”, tem agora a Ponte da Crimeia na capa e um novo capítulo dedicado à história recente da Ucrânia. Há seções intituladas “Falsificação da história”, “Renascimento do nazismo”, “Neonazismo ucraniano” e “A Rússia é um país de heróis”.

Putin tem repetidamente enquadrado falsamente a invasão russa da Ucrânia como uma “missão especial” para proteger os falantes de russo do genocídio cometido pelos “neonazistas”.

Um novo capítulo afirma falsamente que a Ucrânia “declarou abertamente o seu desejo de adquirir armas nucleares” e “foram introduzidas sanções sem precedentes contra a Rússia, uma vez que o Ocidente está tentando de todas as maneiras derrubar a economia russa”.

O livro parece ter sido concebido para despertar um sentimento de ressentimento histórico entre as crianças russas e expor uma batalha existencial pela sobrevivência da nação, um tema comum nos meios de comunicação estatais bombeados diariamente nas salas de estar de todo o país.

O Presidente Putin liderou pessoalmente a campanha para injetar patriotismo nas escolas da Rússia. Num evento no Kremlin este mês, ele contou a um grupo de crianças sobre uma carta que seu avô havia enviado ao seu pai, que lutava contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

“Vença a escória!” ele havia lhe contado, segundo o relato de Putin.

Putin continuou: “Percebi por que vencemos a Grande Guerra Patriótica. Pessoas com tal atitude simplesmente não podem ser derrotadas. Éramos absolutamente invencíveis, tal como somos agora.”

Crianças ensinadas a montar armas

Uma extensa pesquisa realizada pela CNN sobre meios de comunicação locais e sociais na Rússia descobriu que crianças de sete ou oito anos estão recebendo treinamento militar básico.

Em julho, por exemplo, crianças em Belgorod se deram nomes de guerra — uma delas adotou “Marreta” — e participaram em exercícios que incluíam o uso de armas automáticas, a montagem de uma metralhadora e a passagem por uma pista de obstáculos.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sugeriu a realização regular de exercícios com crianças em idade escolar e pré-escolares.

Em Krasnodar, em maio, dezenas de crianças que não pareciam ter mais de sete ou oito anos marcharam usando uniformes do exército e da marinha, algumas segurando imitações de armas automáticas, enquanto passavam por dignitários num pódio.

Num desfile realizado na cidade de Vologda, uma criança pequena saudou e disse a um oficial: “Сomrade comandante do desfile! O desfile está pronto. Eu sou a Comandante Uliana Shumelova.”

Cenas semelhantes aconteceram desde Sakhalin, no Extremo Oriente da Rússia, até Yeysk, no Mar de Azov. Algumas crianças parecem entusiasmadas, outras confusas. Em Yeysk, uma criança em idade pré-escolar liderou a marcha dos guardas de fronteira, enquanto os seus colegas gritavam: “Um, dois, três. Esquerda, esquerda, esquerda!

A maioria das crianças nesses desfiles usa um tipo de uniforme militar ou outro, tentando marchar no mesmo ritmo, sem muito sucesso. Frequentemente eles carregam fotos de heróis militares russos.

O simbolismo daquilo que o Kremlin chama de “Operação Militar Especial” na Ucrânia também é celebrado. Na cidade de Astrakhan, as crianças da creche usavam uniformes e tinham veículos de brinquedo estampados com a letra Z, um símbolo propagandista usado para mostrar apoio à guerra na Ucrânia.

O Ministério da Defesa ampliou seu alcance às escolas com um programa bem divulgado da Árvore de Natal dos Desejos, semelhante à Fundação Make-A-Wish, na qual o próprio ministro, Sergei Shoigu, tem estado ativo.

Shoigu convidou uma menina de 9 anos chamada Daria, de Udmurt, para o desfile do Dia da Vitória em Moscou, em maio. Outras crianças visitaram helicópteros militares e o museu da Defesa Aérea.

Nova geração sendo preparada para o serviço militar

Espera-se também que as crianças da Rússia contribuam para o esforço de guerra de formas práticas. O partido governante Rússia Unida lançou um programa em Vladivostok no qual crianças em idade escolar costuram calças e bonés para soldados (no padrão do partido).

Em Vladimir, crianças têm costurado balaclavas para os militares em aulas de trabalho, como parte de uma campanha chamada “Costuramos para os nossos homens”.

Os alunos de uma escola técnica em Voronezh foram encarregados de fabricar fogões móveis e velas para os militares russos. Adolescentes com deficiência em Ussuriysk foram convocadas para costurar bandanas e bandagens “Amigo ou inimigo” para o Distrito Militar do Norte. E na Buriácia, no Extremo Oriente russo, órfãos costuravam amuletos de “boa sorte” para os soldados que lutavam na Ucrânia.

Existem também campanhas de redação de cartas. “Meninos de cinco anos do jardim de infância respondem com confiança”, alardeou um meio de comunicação local em Chita. “Antes de lacrar o envelope triangular, eles coloriram cuidadosamente a imagem do lutador.”

Todas estas atividades são divulgadas nos meios de comunicação regionais como parte de um esforço mais amplo para reunir o espírito patriótico em apoio à campanha na Ucrânia.

Os adolescentes também são incentivados a competir nos chamados Jogos Esportivos Militares Juvenis.

A final distrital na região de Orenburg acaba de terminar. 180 atletas de 14 equipas — incluindo as regiões ilegalmente anexadas da Ucrânia — participaram numa variedade de competições: lançamento de granadas, treino de treino, superação de uma pista de obstáculos e montagem de uma espingarda de assalto Kalashnikov, armazenamento de equipamento e um teste de história militar.

O objetivo, segundo o Ministério da Defesa, é “cultivar um sentido de assistência mútua e apoio camarada, elevadas qualidades morais e psicológicas, bem como preparar a geração mais jovem para o serviço nas Forças Armadas da Federação Russa”.

Os militares também visitam as escolas. Crianças na Buriácia falaram da visita de um soldado ferido que alegou ter lutado contra mercenários polacos na Ucrânia e disse que os próprios ucranianos “não querem lutar e estão a ser forçados”.

Pelo menos alguns professores que não ficaram nada entusiasmados com as mudanças foram removidos, embora seja difícil saber quantos. O diretor de uma escola em Perm renunciou após ser criticado por ativistas pró-guerra. Ela estava relutante em ter aulas sobre o SMO.

Também é difícil avaliar como os pais se sentem em relação à introdução de um currículo mais militarista. Alguns pais manifestaram a sua oposição, mas a maioria parece apoiar esta campanha militar-patriótica, se acreditarmos nas sondagens de opinião pública.

A agência de notícias estatal RIA Novosti informou que, de acordo com uma pesquisa, 79% dos pais apoiam a exibição de vídeos sobre a guerra aos seus filhos.

Os comentários nas redes sociais sugerem que muitos russos sentem que o seu país está cercado e condenado ao ostracismo por potências hostis. Sua única opção é se defender. Essa mensagem — transmitida pelo presidente e pelos meios de comunicação estatais — está agora a ser levada às escolas da Rússia.