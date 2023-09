Endrick, do Palmeiras, tem idade questionada por ex-olheiro do Real Madrid

O atacante Endrick, do Palmeiras, que já tem contrato firmado com o Real Madrid, teve sua idade questionada por um ex-olheiro do clube espanhol. Manolo Romero, em entrevista à rádio Cadena SER, comentou sobre o estágio físico do atleta e o comparou com o colombiano Radamel Falcao, atualmente no Rayo Vallecano, da Espanha.

“Sempre tive dúvida com Endrick, se a idade que dizem que ele tem é a correta. Porque fisicamente está demasiadamente formado. Sempre me lembro de Radamel Falcao, que chegou à Europa com mais idade do que [realmente] tinha”, disse o ex-olheiro, que trabalhou durante 20 anos no Real Madrid e foi demitido há seis anos.

Endrick foi vendido para o Real Madrid em dezembro de 2022, mas, devido à idade, ele só poderá se transferir para a Europa em 2024.

Nascido em 21 de julho de 2006, Endrick tem 17 anos e tem 1,71m de altura. O peso dele não consta no site do Palmeiras.