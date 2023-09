Em 15 anos de Lei Seca, Brasil registra oito infrações por hora diz Senatran; veja capitais

A maior parte dos veículos infratores são de passageiros. São pouco mais de 982 mil veículos distintos, dos quais 97% têm só uma infração à Lei Seca. Mas, de acordo com a Senatran, um carro com placa de Valparaíso de Goiás (GO) é o que tem mais infrações à lei, com nove multas, todas em 2010 e na região de Brasília (DF).