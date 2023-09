Musk desabafa sobre relacionamento com filha mais velha: ‘Comunista completa’

O empresário Elon Musk não está contente com os rumos de sua relação com sua filha mais velha, Vivian Jenna. Segundo o “The Wall Street Journal”, a paternidade do dono do Twitter será explorada em sua nova biografia, escrita pelo autor Walter Isaacson. “Ela foi além do socialismo para ser uma comunista completa. Pensa que qualquer pessoa rica é ruim. Fiz muitas propostas, mas ela não quer ficar comigo”, disse Musk ao biógrafo. Vivian tem 19 anos e se assumiu transexual. Ela, um irmão gêmeo e mais três jovens são frutos do primeiro casamento de Elon Musk. Além dos cinco, o magnata foi pai de outros dois durante união com a cantora Grimes. Segundo Isaacson, Musk reflete em sua biografia sobre a influência da escola em que Vivian estudou para o comportamento da jovem. Ela já chegou a mover ações para cortar laços com Elon Musk. A filha do empresário foi a um tribunal na Califórnia para se desvincular do pai.

Por Jovem Pan News