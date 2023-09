Eleição de melhores goleiros do século 21 tem brasileiro em 9ª lugar; veja o ranking

Quem foram os melhores goleiros do século 21? A revista inglesa FourFourTwo já tem o seu veredito. Nesta semana, a tradicional publicação britânica divulgou o seu ranking com os dez principais arqueiros de 2001 para cá.

Na primeira posição está o italiano Gianluigi Buffon, ídolo da Juventus e campeão do mundo com a Itália em 2006. Na lista, só há um goleiro brasileiro: Julio Cesar, que conquistou a Champions League com a Inter de Milão na temporada 2009/2010.

“Descrito certa vez pelo grande goleiro italiano Gianluca Pagliuca como o melhor do mundo, Julio Cesar assumiu a titularidade de Francesco Toldo na Inter. Ele também provou ser o arqueiro tranquilo e consistente que Taffarel, Marcos e Dida nunca conseguiram ser”, diz a FourFourTwo.

Veja o ranking dos dez melhores goleiros do século 21

1. Gianluigi Buffon (Itália) 2. Iker Casillas (Espanha) 3. Edwin van der Sar (Holanda) 4. Petr Cech (República Tcheca) 5. Manuel Neuer (Alemanha) 6. Oliver Kahn (Alemanha) 7. Victor Valdés (Espanha) 8. David de Gea (Espanha) 9. Julio Cesar (Brasil) 10. Hugo Lloris (França)