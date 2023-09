Dois peruanos são presos com quase 40 quilos de drogas no município de Rodrigues Alves

Durante operação integrada na madrugada desta quinta-feira, 7, as forças de segurança apreenderam 37,6 quilos de drogas e prenderam 3 pessoas sendo 1 brasileiro e 2 peruanos. A ação do Grupo Especial de Fronteira- Gefron, Polícia Militar/ Pelotão de Rodrigues Alves, e Polícia Civil, se deu durante patrulhamento fluvial no Rio Juruá, zona rural de Rodrigues Alves.

A droga estava em sacos dentro do barco no Rio Juruá, junto com os homens, sendo 17,4 quilos de basta base e 20,2 quilos de cloridato de cocaína.

Os homens foram levados para a Polícia Federal.