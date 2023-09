A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 11, o resultado final da prova de títulos referente ao concurso público para contratação de auditor de controle interno.

Na mesma edição do DOE, o município também divulga o resultado final da prova discursiva do concurso público para as vagas de procurador Municipal.

Confira abaixo os resultados: