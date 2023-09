SEJUSP investiga autenticidade de comunicado de “salve” do Comando Vermelho no Acre

A Diretoria de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre está investigando a veracidade de um comunicado que circula em redes sociais, onde, supostamente, uma organização criminosa convoca seus integrantes a realizarem ataques em repartições públicas e a funcionários do estado.

No comunicado atribuído ao Comando Vermelho, mas que ainda não teve sua autenticidade confirmada, o “Conselho Final” da facção faz ameaça aos órgãos de segurança pública do Estado e diz que a intenção do grupo é provocar o caos: “É fogo em ônibus, ataque em órgãos do Estado e bala na casa dos servidores da segurança pública. Ataque ao Ministério Público, militares, bombeiros, agentes penitenciários, mostrar a força da nossa bandeira”.

A Diretoria de Inteligência da SEJUSP ainda não tem confirmação da veracidade dessas ameaças, mas disse investigar o caso e estar tomando “providências cabíveis”.

O acionamento dos faccionados, também conhecido como “salve”, estaria sendo motivado pela transferência de 14 apenados no sistema carcerário do Acre, ontem (27), para presídios fora do estado.