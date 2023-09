Diogo marca nos acréscimos, e Fluminense vence o Fortaleza

Com a vitória, o Fluminense foi a 38 pontos e segue colado no G-4, que atualmente tem o Flamengo, com 39 pontos, em quarto lugar. A distância para o líder Botafogo também caiu de 16 para 13 pontos. Já o Fortaleza perdeu a chance de entrar no G-6, zona de classificação para a Conmebol Libertadores. O Leão segue estacionado nos 32 pontos, mas não perde posições e segue como oitavo colocado.

De substituto a herói

Substituto do titular e lesionado Marcelo no Fluminense, o recém-chegado Diogo Barbosa ainda não tem nem 10 jogos com a camisa tricolor (fez o seu nono neste domingo). Mas já teve o gostinho de virar herói. Em uma linda finalização de perna direita, que não é a boa, tirou o time do sufoco e garantiu uma importante vitória.



Craque do jogo