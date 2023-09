Dia D de valorização pela vida é promovido pelo Ministério Público nesta terça (19)

O “Dia D de valorização pela vida”, em alusão ao Setembro Amarelo, idealizado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Especialistas em Saúde (CES), é realizado nesta quarta-feira, 19, em Rio Branco.

Segundo a organização, a ação é destinada a todos os integrantes da instituição e ocorrerá das 08h às 13h, no edifício-sede, em Rio Branco, sendo que a abertura contará com a participação do procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro do Nascimento, da procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, coordenadora do CES.

Durante o evento, haverá uma programação com diversas ações como a oferta de serviços visando o bem-estar de membros e servidores, além de estande de distribuição de cortesias e um estande para demonstração de produtos, coffe break e distribuição de brindes.

Com informações da Agência de Notícias do Ministério Público