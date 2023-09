Deracre executa manutenção na pista de pouso no aeródromo do município de Feijó

Foto: Ascom/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalhou nesta quinta-feira, 28, no serviço de tapa-buraco na pista de pouso do aeródromo do município de Feijó.

“A manutenção na pista é essencial, pois precisamos garantir a segurança nos pousos e decolagens”, destaca o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

Os trabalhadores têm executado serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhoria da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade.