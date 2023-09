De arco e flecha, indígenas cantam e dançam em BR fechada contra o Marco Temporal

Desde as 8h30 desta quarta-feira, 20, a BR-364 está fechada para o tráfego de veículos na altura da ponte do Rio Envira, em Feijó, pelos indígenas que habitam na regional. O movimento contra o marco temporal deverá durar até as 13h30.

Pintados e com adereços, os indígenas aproveitaram o espaço para dançar e cantar. Com cartazes, arcos e flechas, eles protestam contra o marco temporal, que determina que as terras só devem ser marcadas se tiverem sido ocupadas por eles antes de 1988, data da promulgação da Constituição.

Filas de carros se formam dos dois lados da Rodovia Federal, mas os indígenas se mantêm firmes no movimento, que só será no início da tarde.

“Nós estamos nos manifestando de forma pacífica e sem confusão a favor de nossos direitos, que são as nossas terras. Tem filas de carros, mas avisamos que seria até 13h30 e vamos ficar. Estamos com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros”, contou a Cacique Edna Shanenawa, que libera o movimento.

O movimento é acompanhado pela Polícia Militar, que já comunicou o fechamento da rodovia à Polícia Rodoviária Federal.