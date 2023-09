Curto-circuito em cabos de rede suspendem serviços de telefone e internet da Claro

Desde as primeiras horas desta quinta-feira, 21, os clientes da operadora de telefonia Claro estão sem serviço nos 22 municípios acreanos devido a problemas de rede.

A empresa Claro informou por meio de nota que “houve um curto-circuito na rede elétrica que rompeu os cabos que atendem o estado acreano”.

Devido ao problema, os serviços foram impactados no Estado. “A Claro afirma que suas equipes técnicas já estão trabalhando no local para restabelecer os serviços no menor tempo possível, que estão sendo normalizados gradativamente”, diz a nota.

Com o problema, os usuários ficaram sem sinal de telefonia e internet móvel, em seguida, o serviço começou a ser restabelecido, porém, de maneira instável.