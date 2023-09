Cruzeiro do Sul tem aumento de 9% em casos de malária e reduz em 51% a dengue

Os casos de malária tiveram um acréscimo de 9% entre janeiro e agosto deste ano em Cruzeiro do Sul, se comparado aos números do mesmo período do ano passado. Já a dengue teve redução de 51% neste período de oito meses.

Os dados são da secretaria Municipal de Saúde e conforme os números da malária, de janeiro a agosto do ano passado foram registrados 1.889 casos da doença. Já este ano, no mesmo período, são 2.062 pessoas com a doença em Cruzeiro do Sul.

Em 2017, o município teve um surto de malária, com cerca de 20.892 casos confirmados.

Já a dengue apresenta uma redução de 51% nos oito primeiros meses deste ano em comparação a 2022. Eram 1.279 no ano passado e 620 este ano.