Cristiano Ronaldo peita e grita com Anderson Daronco em jogo na Arábia Saudita; veja

O árbitro brasileiro Anderson Daronco foi alvo da fúria de Cristiano Ronaldo, nesta sexta-feira (22), no duelo entre Al-Nassr e Al-Ahli pela Liga Saudita.

O craque português reclamou de um possível pênalti no segundo tempo e, revoltado, gritou com Daronco e peitou o juiz, conhecido pelo porte físico musculoso. CR7 não foi advertido no lance.

cristiano ronaldo puto com o daronco pic.twitter.com/nzuEd1gK7c

— out of context brasileirão (@oocbrsao) September 22, 2023



No momento da reclamação, o Al-Nassr vencia por 4 a 2, com dois gols de Cristiano Ronaldo. O brasileiro Anderson Talisca também marcou dois para o clube de CR7, enquanto Kessié e Mahrez descontaram para o Al-Ahli, de Firmino e Ibañez.

Com o resultado, o Al-Nassr chegou aos 15 pontos, na quinta posição, a três pontos do líder Al-Ittihad.