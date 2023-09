Criminosos invadem residência e ferem irmãos a tiros no bairro Belo Jardim em Rio Branco

Por Davi Sahid

Os irmãos Fábio Ferreira D’Ávila, de 43 anos e o detento monitorado por tornozeleira eletrônica Júnior de Souza D’Ávila, de 40 anos, foram feridos a tiros na tarde desta quarta-feira 27, dentro de uma residência situada na rua das Árvores no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da mãe, um de seus filhos, Júnior que estava em via pública, chegou correndo em casa dizendo que estavam querendo matá-lo, quando dois criminosos não identificados em posse de armas de fogo, pularam o muro, invadiram a residência, arrombaram a porta do quarto aonde Júnior se escondeu e efetuaram os disparos. O detento monitorado foi atingido com um tiro no peito. A mãe ao ver que o filho iria ser morto se jogou em cima do filho baleado e impediu que os criminosos de prosseguir a ação.

Fábio que mora com sua família nos fundo da residência ao escutar os tiros seguiu até o quarto na tentativa de ajudar o irmão e foi atingido com um tiro no pescoço. Após ferir às vítimas os autores do crime fugiram do local.

Duas ambulâncias do SAMU, uma de suporte avançado e outra básica foram acionadas, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os irmãos ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, o estado de saúde de Júnior é considerado grave, já Fábio encontra-se estável, porém seu quadro clínico pode se agravar.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado a guerra entre organizações criminosas.

O caso segue sob investigações dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).