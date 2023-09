Criminoso é ferido com um tiro após tentar fugir e tomar arma de Policial Militar na Cidade do Povo

Por Davi Sahid

O foragido da justiça Denilson Magalhães de Freitas, de 25 anos, foi ferido com um tiro e outros dois criminosos ainda não identificados foram presos, após desobedecerem a voz de parada da Polícia e tentarem tomar a arma de fogo de um Policial Militar na manhã deste sábado, 23, durante uma ocorrência no Conjunto Habitacional Cidade do Povo no Segundo Distrito de Rio Branco.

Os Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência onde três criminosos estariam em um veículo modelo Fox, de cor preta, no conjunto habitacional, tentando cometer roubos na região. A guarnição Policial se deslocou até ao local e quando chegaram na quadra 6, na rua Franco Silva interceptaram o veículo. Foi dada voz de parada aos bandidos, e um deles o foragido que cortou a tornozeleira eletrônica, Denilson Magalhães desobedeceu a ordem, saiu correndo por detrás de uma igreja que dar acesso a uma área de mata, na tentativa de fugir. Um Policial do GIRO seguiu o criminoso na sua motocicleta e caiu em uma ribanceira na área de mata.

Denilson ao perceber que o Policial estava machucado, tentou pegar a arma de fogo do policial do GIRO, e mesmo lesionado o PM reagiu e consegui ferir o criminoso com um tiro na perna e em seguida o prendeu. Os outros dois comparsas de Denilson também foram presos.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o criminoso escoltado pela Polícia Militar ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Os outros dois bandidos foram conduzindo juntamente com o carro modelo Fox à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.