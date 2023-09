Criança indígena cai de escada durante festival na UFAC e vai parar em estado grave no PS

Por Davi Sahid

Uma criança de 7 anos, do sexo femino da etnia Kaxinawa ficou gravemente ferida após sofrer uma queda de altura de uma escada na Universidade Federal do Acre, situada na BR-364 no bairro Distrito Industrial em Rio Branco.

Segundo informações repassadas a reportagem, no Centro de Convenções da universidade está ocorrendo um festival indígena e a criança estava brincando na escada quando inesperadamente ela caiu de uma altura de aproximadamente de 7 metros e bateu a cabeça e desmaiou.

Com o impacto, a indígena sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) de natureza grave.

A ambulância básica e a de suporte avançado do SAMU foram acionadas, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, a criança precisou ser entubada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.