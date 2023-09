Corinthians demite o técnico Vanderlei Luxemburgo após empate com o Fortaleza

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (27) a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. A comissão técnica do treinador de 71 anos também deixa o clube alvinegro.

Na terça (26), o Timão empatou em 1 a 1 com o Fortaleza pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada na próxima semana, no Ceará.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje”, informou o Corinthians em comunicado.

Nota oficial: Vanderlei Luxemburgo

Ainda antes da demissão de Luxemburgo, o clube já monitorava a situação de Tite, campeão da Libertadores e do mundo com o Timão em 2012. O técnico, que está sem trabalhar desde a saída da Seleção Brasileira, em 2022, sinalizou ao Corinthians que aceitaria negociar um retorno caso o comando do time ficasse vago.

Tite comandou a Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo (2018 e 2022), com eliminações nas quartas de final para Bélgica e Croácia, respectivamente.