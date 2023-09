Corinthians anuncia Mano Menezes como substituto de Luxemburgo; veja detalhes

Nas últimas horas, inclusive, o Corinthians tentou recontratar Tite. Conforme confirmou o repórter Marcio Reis, do Grupo Jovem Pan, o técnico era o plano A da diretoria encabeçada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. O treinador, entretanto, tem negociações avançadas com o Flamengopara substituir Jorge Sampaoli. Desta forma, o Alvinegro resolveu iniciar as conversas com Mano Menezes. Aos 61 anos, o experiente comandante vem de um vice-campeonato no Brasileirão com o Internacional. Seu último grande trabalho ocorreu no Cruzeiro, quando foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Mineiro (2018 e 2019).

Confira a nota oficial do Corinthians:

Nesta quinta-feira (28), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do técnico Mano Menezes. O treinador retorna ao clube depois de comandar a equipe em outras duas ocasiões: de 2008 a 2010, quando conquistou os títulos da Série B, Paulistão e Copa do Brasil; e em 2014. O contrato é válido até o fim de 2025.

Para compor sua comissão técnica, o auxiliar Sidnei Lobo também retorna ao Timão.

Mano Menezes é o terceiro treinador da história com mais partidas pelo Corinthians, com 248 jogos. Foram 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas, com 63% de aproveitamento.

Ele comandará, na tarde de hoje, o primeiro treinamento de olho no clássico diante do São Paulo, neste sábado (30), às 18h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.