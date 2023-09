Copa do Mundo de Rugby: onde assistir e o que saber sobre o torneio na França

[Entre esta sexta-feira (8) e 28 de outubro, 20 seleções disputam a décima edição da Copa do Mundo de Rugby, na França. A partida de abertura já traz duas favoritas: a anfitriã França contra a sempre forte Nova Zelândia, às 16h15 (horário de Brasília).

Abaixo, tudo o que você precisa saber sobre o torneio masculino.

Datas da Copa do Mundo de Rugby

A décima edição do Mundial acontece entre 8 de setembro e 28 de outubro — sim, o torneio dura quase dois meses.

O primeiro jogo reúne França e Nova Zelândia, às 16h15 de sexta-feira (8).

Onde assistir à Copa do Mundo de Rugby

No Brasil, o torneio será transmitido pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Star+.

Formato e seleções que disputam o torneio

A Copa do Mundo de Rugby começa com 20 seleções divididas em quatro grupos de cinco times.

Grupo A: França, Nova Zelândia, Itália, Uruguai e Namíbia.

Grupo B: África do Sul, Irlanda, Escócia, Tonga e Romênia.

Grupo C: País de Gales, Austrália, Fiji, Geórgia e Portugal.

Grupo D: Inglaterra, Japão, Argentina, Samoa e Chile.

As duas melhores seleções de cada grupo seguem para as quartas de final. Depois, a sequência é tradicional: semifinais, disputa de terceiro lugar e grande final.

As cidades-sede

A Copa começa com nove estádios e cidades:

Stade de Bordeaux (Bordeaux)

Stade Pierre-Mauroy (Lille)

OL Stadium (Lyon)

Stade de Marseille (Marselha)

Stade de la Beaujoire (Nantes)

Stade de Nice (Nice)

Stade de France (Paris)

Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne)

Stadium de Toulouse (Toulouse)

Com uma capacidade para 80 mil pessoas, o Stade de France é o maior estádio da Copa do Mundo. Ele vai receber a partida de abertura e a final.

Os vencedores da Copa do Mundo de Rugby

Até agora, a Copa do Mundo de Rugby teve nove edições. Nova Zelândia e África do Sul são as maiores campeãs, com três títulos cada. Austrália (duas vezes) e Inglaterra também já levantaram o troféu.

1987: Nova Zelândia foi campeã em cima da França (29 a 9)

1991: Austrália foi campeã em cima da Inglaterra (12 a 6)

1995: África do Sul foi campeã em cima da Nova Zelândia (15 a 12)

1999: Austrália foi campeã em cima da França (35 a 12)

2003: Inglaterra foi campeã em cima da Austrália (20 a 17)

2007: África do Sul foi campeã em cima da Inglaterra (15 a 6)

2011: Nova Zelândia foi campeã em cima da França (8 a 7)

2015: Nova Zelândia foi campeã em cima da Austrália (34 a 17)

2019: África do Sul foi campeã em cima da Inglaterra (32 a 12)

O que há de novo nesta edição da Copa do Mundo de Rugby

Esta Copa do Mundo contará com um cronômetro de chute que dará aos chutadores 90 segundos para uma conversão e 60 segundos para um pênalti

É também o primeiro torneio a usar o sistema “bunker TMO”, uma espécie de VAR. Assim, o árbitro pode mostrar um cartão amarelo e, enquanto o jogador cumpre a punição de 10 minutos fora, um oficial externo analisa o lance e pode mudar o cartão para vermelho. O sistema foi usado em jogos de preparação para a Copa do Mundo.

As favoritas ao título da Copa do Mundo

De acordo com as casas de apostas, as favoritas ao título na França são, nesta ordem:

1.Nova Zelândia

2.França

3.África do Sul

4.Irlanda

5.Austrália

6.Inglaterra