Copa do Brasil: São Paulo lança dirigível para fortalecer torcida antes da grande final

Faltando pouco mais de 24 horas para a grande decisão da Copa do Brasil, o São Paulo está mobilizando o torcedor para tentar confirmar a conquista do título inédito da competição. Neste sábado, o clube paulista lançou um dirigível para sobrevoar as principais cidades do estado e a capital paulista.

O veículo tem uma mensagem de cada lado: “Vamos, São Paulo” e “Torcida que conduz”. Veja o vídeo divulgado pelo clube.

Falta 1️⃣ dia para a grande final da Copa do Brasil!

Para fortalecer e homenagear a #TorcidaQueConduz, o Tricolor fará uma ação neste sábado!

Se você é do interior de São Paulo, fique de olho! Essas são as cidades que o #DirigívelTricolor passará:

8h – São Carlos

9h – Rio Claro… pic.twitter.com/bT1zdCtcjS

O São Paulo pode até empatar para ser campeão da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, a disputa da taça será nos pênaltis. Se o Rubro-Negro vencer por dois gols ou mais, será campeão.

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo (24), às 16h (horário de Brasília), no Morumbi.