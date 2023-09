Confrontado por uns e aplaudido por outros: Gladson é recebido com festa por populares

Após ser confrontado no início do desfile de 7 de setembro pelos ex-moradores da invasão Terra Prometida, nas imediações da Avenida Getúlio Vargas, o governador Gladson Cameli (PP) foi ovacionado e aplaudido pelo público presente nas arquibancadas, no Centro de Rio Branco.

Ao subir no veículo do exército, escoltado por militares e seguranças, o governador recebeu gestos de carinho de crianças e adultos. “Meu sonho é estar próximo ao senhor”, revelou o menino Andriel.

Durante o desfile em carro aberto, Cameli acenou e foi bastante aplaudido pelos populares no evento.