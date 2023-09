Com sensação térmica de 38°C, policiais se refrescam e seguram cães do BOPE no braço

Cães do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) tiveram que ser pegos no colo pelos policiais devido à alta temperatura do asfalto, enquanto aguardavam a vez para apresentação no desfile do Dia da Independência, que acontece nesta quinta-feira, 7, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Antes, militares haviam tentado aliviar o calor de seus cães dando água para beber, e com baldes, molhando o chão onde os animais pisavam. Os cães, que participam rotineiramente das operações policiais, foram segurados por seus tutores nos braços.

FOTO – JARDY LOPES FOTO – JARDY LOPES

Segundo o Clima Tempo, a temperatura em Rio Branco na manhã desta quinta é de 33°C, com sensação térmica de 38°C.