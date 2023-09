Com nível da água abaixo do normal, veículo atravessa rio no interior do Acre

Os rios acreanos são caracterizados nesta época do ano pelo baixo nível provocado pela ausência de chuvas no chamado verão amazônico. Um vídeo, publicado pelo jornalista Kézio Araújo na redes sociais nessa quinta-feira, 28, mostra uma caminhonete atravessando o Rio Tarauacá com facilidade, já que a água não chega nem a cobrir completamente os pneus.

É também possível ver pessoas caminhando no rio com a água na altura do tornozelo.

Apesar de não ter confirmação da Defesa Civil por conta de problemas na medição, a previsão é de que o nível do Rio Tarauacá esteja em torno de 1,5m.

Em Rio Branco, onde a prefeitura decretou situação de emergência, por conta da estiagem, quanto no interior, a preocupação até o início das chuvas é constante. Os principais problemas são a dificuldade de escoamento da produção de produtores rurais ribeirinhos e o abastecimento de água nos municípios onde a captação é feita do leito dos rios.

Além disso, o baixo nível produz situações inusitadas, como a que ocorreu em Jordão, interior do estado.

VEJA VÍDEO: