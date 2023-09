Com Jorge Viana, ApexBrasil quer impulsionar mercado brasileiro para Ásia e Peru tendo Acre como protagonista

O presidente da Agência Brasileira para Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, está em Lima, no Peru, participando do Fórum Empresarial Brasil-Peru, organizado pela ApexBrasil em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), por meio do projeto conjunto “AgroBR”. A parceria também está presente na Expoalimentaria, uma das feiras de alimentos mais importantes da América Latina. O governo do Acre também esteve representado na agenda, por meio de uma comitiva formada por gestores e empresários, outro que marcou presença – a convite da ApexBrasil – foi o governador de Rondônia Marcos Rocha.

Além de participar dos eventos, Jorge Viana e a equipe da Apex organizaram uma missão de empresários e uma visita técnica ao Porto de Chancay, que será inaugurado no final do próximo ano e mudará o comércio internacional, oferecendo uma rota rápida e direta para a Ásia. O Brasil será um dos grandes beneficiados, especialmente estados como Acre, Rondônia e Mato Grosso, que devem ter um significativo aumento no fluxo de comércio.

Entre os empresários que a equipe da ApexBrasil convidou para o Peru estavam acreanos. “Quando vejo aqui o pessoal da Dom Porquito exportando o que é produzido pelos acreanos, a Acreaves, e o pessoal mandando carne para cá, quando trago o pessoal da Cooperacre, que já está conquistando o mercado mundial, tenho a sensação de dever cumprido. Mas, eu sei que o nosso Acre está enfrentando uma fase difícil. Sem julgar ninguém, mas faz um tempo que estamos andando pra trás, o Acre precisa avançar. Precisa recuperar seu protagonismo e aproveitar o que foi feito no passado para construir um futuro melhor de verdade”, refletiu Jorge Viana.

Sobre a missão empresarial ao Peru, Alder Costa, diretor presidente da Dom Porquito, disse: “Finalmente conseguimos a habilitação do nosso frigorífico para exportar para a China, e esse convite da Apex é fundamental para prospectarmos novos negócios”. E continuou: “Jorge Viana é um visionário; as estratégias pensadas e executadas lá atrás estão dando frutos agora. É nossa conquista desenvolver o agronegócio e a produção familiar no Acre. É muito importante ter um presidente da Apex com esse olhar especial para a Amazônia”, concluiu Alder.

A Estrada do Pacífico no Acre é hoje uma realidade que se comprova, e temos condições de avançar com a produção do nosso estado. Agora, conhecendo o Porto de Chancay, aqui no Peru, vejo a extraordinária oportunidade que teremos para exportar para a Ásia com uma rota muito mais rápida e eficiente. Isso vai mudar tudo e beneficiar muito o nosso Acre”, disse Kassio Almada, gerente comercial da Cooperacre.

“É uma volta ao passado e uma certeza de um futuro melhor. Fico lembrando o quanto foi difícil trabalhar e construir a Estrada do Pacífico, porque poucos acreditavam, mas muitos empresários me acompanharam, vieram aqui e foram pioneiros”, disse Jorge Viana. E seguiu: “Com a ajuda do Fernando Henrique e do presidente Lula, nós não temos que semear mais, agora é colher os frutos”, afirmou Jorge Viana, que em seu governo construiu a estrada ligando o Acre ao Peru.

Porto de Chancay

O Porto de Chancay será um dos portos mais modernos do mundo. De acordo com várias estimativas, começará a funcionar até o final de 2024 e é considerado uma das obras mais ambiciosas para impulsionar o comércio internacional na região sul-americana. O projeto é de caráter privado, com um investimento total estimado em mais de US$ 7 bilhões. Seus acionistas são a empresa de capital chinês Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), com uma participação de 60%, e a peruana Volcan Compañía Minera, com 40%. Com essa infraestrutura, o Brasil terá muito mais facilidade para enviar produtos para o mercado asiático, e os estados do norte e Mato Grosso se beneficiarão pela proximidade com o Peru e o acesso através da estrada que liga o Acre ao Pacífico e, obviamente, ao Porto de Chancay.