Com câncer terminal, mulher se casa horas antes de morrer para filho não ficar órfão

O casal americano Amy Drouillard e Kyle Adcock, precisou adiantar a cerimônia de casamento por conta de um motivo especial envolvendo o filho da noiva, Nolan, de 12 anos.

Ela tinha sido diagnosticada pela segunda vez com câncer de mama metastástico em estágio 4.

Em entrevista para a emissora “Fox News”, Kyle revelou que a preocupação maior da amada era não deixar o filho sozinho ao partir.

“Ela tem um filho ótimo, foi difícil não me apaixonar pelos dois”, disse o noivo referindo-se ao menino.

“Amy usou o vestido dela e ela estava linda e cheia de sorrisos. Foi um casamento lindo”, acrescentou.

Debilitada, ele explicou o apoio que ela recebeu da equipe médica para que a celebração pudesse acontecer.

“Dra. Crader [a médica] preparou uma linda noite para nós. Eles designaram as melhores seis enfermeiras para cuidar de Amy e trouxeram um monte de velas para o quarto”, lembrou. Porém, poucas horas depois, ela morreu.

Motivo especial

A angústia de Amy era porque Nolan já tinha perdido o pai quando era criança – e como o casal ainda não tinha oficializado a união, ele se tornaria órfão.

“Tivemos que nos casar para poder adotá-lo, e, felizmente, conseguimos fazer isso”, contou.

“Nesta família ninguém luta sozinho e isso é verdade, todos nós lutamos uns pelos outros”, completou.

Para Kyle, o menino é tão cheio de vida quanto sua mãe.

“Agora sou tutor dele. Ainda estou avançando com o procedimento de adoção. E eu continuo dizendo a ele todos os dias: ‘Você sabe que fará grandes coisas’”, compartilhou.

A família organizou uma homenagem à Amy, que deve acontecer no próximo dia 6 de outubro, no Parque Blossom Heath.

“Se você é alguém que deseja estender a mão, derrame amor nessa família. Estamos aqui”, falou o rapaz.

Já os amigos criaram uma página de financiamento coletivo no GoFundMe para ajudar com despesas de adoção e tudo que Nolan poderá precisar no futuro.

“O que mais me fez seguir em frente foi ver o sorriso dela e a felicidade em seu rosto no pior último dia ou no pior melhor dia de nossa vida”, disse.

“Isso é o que me faz continuar – e também saber que tenho Nolan aqui para segurar – e ele tem a mim”, completou.