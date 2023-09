Colono é ferido com facada no peito acidentalmente no interior do Acre

Por Davi Sahid

O colono Remarque de Nazaré Nunes, de 50 anos, foi ferido com um golpe de faca no peito acidentalmente no final da tarde desta segunda-feira, 11, em uma colônia situada às margens do Rio Yaco em uma ramal que dar acesso pela Rodovia AC-90, Transacreana.

Segundo informações de familiares, Remarque estava na propriedade rural, quando se irritou e jogou uma faca na direção do cachorro, faca bateu em um objeto e voltou no peito de Remarque.

Familiares ao verem o homem ferido o colocaram em um veículo modelo Fiat Strada, de cor preta, e seguiram com destino ao hospital em Rio Branco. No km 40 da estrada Transacreana, já no período da noite, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) interceptou o carro e os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Remarque que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada.