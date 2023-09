Colisão entre carro e moto, deixa dois feridos na cidade de Epitaciolândia

Um acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), na Avenida Amazonas em Epitaciolândia.

Segundo informações o condutor da motocicleta foi identificado por Wilson Ribeiro Fonseca de 52 anos e a garupa da moto identificada por Chirley Gerônimo de 24 anos. O condutor da motocicleta trafegava na Av Amazonas e o condutor do carro que não teve seu nome revelado trafegava no mesmo sentido, o condutor do carro Fiesta sedan de cor prata foi fazer uma conversão para entrar à esquerda e motociclista seguia logo atrás , quando houve a colisão.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada, para socorrer as vítimas e encaminhou até o hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, devido a gravidade, Wilson Ribeiro foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio de Branco. E já a garupa veio por meios próprios com fratura na clavícula.

Wilson Ribeiro foi entregue ao setor de traumatologia para maior avaliação com fratura exposta no fêmur direto e fratura no dedo mindinho esquerdo e escoriações pelo corpo, estável.