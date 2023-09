Coleção de carros de Cristiano Ronaldo vale quase R$ 100 milhões; veja as fotos

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, é apaixonado por carros de luxo. Uma prova disso é a sua coleção de 11 veículos, com um valor que totaliza R$ 94,5 milhões, na cotação atual.

As informações são do diário britânico “The Sun”. O mais recente adquirido por Cristiano Ronaldo foi um Bugatti Centodieci, que vale cerca de R$ 54 milhões. O veículo está na Arábia Saudita com o craque. Outro carro que o português foi visto dirigindo no país foi uma Range Rover Velar, que vale R$ 639 mil.

Um dos veículos do craque é uma Mercedes G-Wagon Brabus que vale cerca de R$ 3,6 milhões. Este, no entanto, não foi comprado por ele, mas foi presenteado pela esposa, Georgina Rodríguez, no aniversário de 35 anos do craque.

Veja quanto valem os carros de Cristiano Ronaldo