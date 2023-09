Coaf identifica movimentações suspeitas em conta da deputada Carla Zambelli

Relatório de inteligência elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações bancárias suspeitas feitas pela deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O documento, ao qual a CNN teve acesso, faz parte do material recebido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional que apura os atos criminosos do dia 8 de janeiro.

O relatório aponta suspeita de lavagem de dinheiro em movimentações financeiras feitas entre fevereiro de 2017 e julho de 2019.

De acordo com o Coaf, a parlamentar usou uma conta pessoal para receber R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas, da qual ela foi dirigente e fundadora. Ela é deputada desde fevereiro de 2019.

“Carla Zambelli Salgado, atualmente deputada federal de São Paulo, utilizando sua conta PayPal pessoal para receber doações em favor da Associação Movimento nas Ruas. Carla é fundadora da Associação. Visto que a conta PayPal deve ser utilizada para movimentação de recursos próprios, concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da sra. Carla caracterizam movimentação de recurso de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro”, diz o relatório.

O documento servirá de base para a investigação. Os requerimentos para quebra de sigilo telefônico, telemático e financeiro da parlamentar são de autoria da relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

O tema ganhou relevância depois que o hacker Walter Delgatti disse em depoimento na CPMI que recebeu dinheiro da deputada para invadir sistemas do Judiciário.

Segundo Delgatti, Zambelli também teria intermediado um encontro entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada para tratar de urnas eletrônicas.

A CNN procurou a deputada Carla Zambelli, mas, até a publicação desta reportagem, ela não se manifestou sobre o tema.