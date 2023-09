Clima para aprovar taxação de super-ricos mudou, avalia Ministério da Fazenda

A cúpula do Ministério da Fazenda vê um ambiente mais favorável à aprovação das medidas para taxar “super-ricos” enviadas ao Congresso Nacional.

Segundo um auxiliar do ministro Fernando Haddad, a avaliação é que a percepção dos parlamentares mudou, após um período inicial de muita resistência.

A equipe econômica enviou ao Congresso uma proposta para taxar os rendimentos de fundos exclusivos e outra para cobrar tributos de investimentos em offshores.

As duas medidas estão dentro do pacote para elevar a arrecadação da União e eliminar distorções tributárias, como argumenta Haddad.

As propostas foram alvo de críticas. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a indicar que não via espaço para que a pauta avançasse. Na visão da Fazenda, porém, o cenário agora é outro.

A mudança decorre de dois fatores. O primeiro é o trabalho da própria equipe econômica para explicar os detalhes das medidas. O segundo é que para os parlamentares passou a ser difícil advogar publicamente contra a cobrança de mais impostos de ricos.

Tal percepção é confirmada por lideranças do Centrão. Eles indicam que têm recebido apelos de integrantes do mercado financeiro para barrar a medida, mas a avaliação agora é que haveria prejuízo com suas bases eleitorais se colocar contra a taxação dos fundos exclusivos, por exemplo.