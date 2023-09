Chuvas nas cabeceiras do Rio Acre provoca aumento de quase 20 cm no manancial da capital acreana

Apesar de não ter chovido em Rio Branco, chuvas na bacia que compõe o Ri0 Acre provocaram um aumento no nível do manancial na capital acreana nas últimas 48 horas.

O nível do Rio Acre saiu de 1,55m na última quinta-feira, 7, para 1,72m na manhã deste sábado, 9.

Conforme Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o aumento momentâneo não altera o cenário preocupante de seca no período. “Esse aumento é provocado por chuvas em localidades que fazem parte da bacia, mas infelizmente, não muda o cenário de seca, tanto que na nossa medição ontem, o nível do Rio Acre era maior e hoje pela manhã já apresenta sinal de vazante”, explica.

A Defesa Civil trabalha com expectativa de chuvas neste domingo na capital acreana, o que pode influenciar no nível do Rio Acre. Mesmo assim, o órgão ainda trabalha com a possibilidade de neste verão, o manancial “bater” a menor cota já registrada de 1,25m, ocorrida no início de outubro do ano passado.