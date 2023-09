A Polícia Civil apreendeu nessa segunda-feira, 4, em Cruzeiro do Sul, 33 quilos de cocaína que estavam escondidos em poltronas e sofás e seriam levados por um caminhão até Rio Branco pela BR-364.

O motorista foi preso com o caminhão e levado para a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, para os procedimentos cabíveis.

A ação foi conduzida pelos agentes do Núcleo Draco/Denarc, sob o comando do delegado Héverton Carvalho, e contou também com apoio da Delegacia de Narcótico de Rio Branco.