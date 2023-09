Cerca de 25 mil pessoas devem participar da Marcha para Jesus no Juruá

Cerca de 25 mil pessoas são esperadas na Marcha para Jesus neste sábado, 30, em Cruzeiro do Sul. Este ano, o evento é realizada dentro do Festival da Farinha, com o tema Todos Pela Vida e Pela Paz.

A caminhada será feita da Avenida Mâncio Lima até o Coreto da Praça Orleir Cameli, onde o show da cantora Isadora Pompeu, encerra o evento

“Nós já tivemos público de até 45 mil pessoas em Marchas anteriores e acredito em 25 mil este ano. Estamos sem realizar a Marcha para Jesus desde 2019 e este é o retorno do pós-pandemia de Covid”, pontuou o pastor Carlos Mariano, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), núcleo de Cruzeiro do Sul.

A concentração da Marcha será em frente à Defensoria Pública, na Avenida Mâncio Lima, às 17h30.

Políticos sem fala no evento

No percurso haverá paradas, como em frente à Câmara Municipal, onde o grupo fará oração pelos vereadores do município. Os políticos vão participar acompanhando a caminhada, mas não poderão subir no caminhão principal e nem falar durante o percurso.

“No caminhão, vão os pastores e as bandas. Os políticos, assim como no Novenário da Igreja Católica, vão acompanhando junto com as demais pessoas. Nós vamos orar por eles, mas não vamos misturar política com nossa Marcha”, enfatiza o pastor.

Todos Pela Vida e Pela Paz

O pastor destaca que este ano o tema da Marcha pra Jesus é Todos Pela Vida e Pela Paz. “Vamos louvar e orar por Cruzeiro do Sul, que sofre com assaltos e acidentes de trânsito. Convidamos a todos, evangélicos de outras religiões. Será uma Marcha Para Jesus para todas as denominações e religiões e até convidei o bispo Dom Flávio Giovanele, que é meu amigo. Venham todos”, chama o pastor.