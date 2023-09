CBF corta Antony da seleção após revelações de ex-namorada; Gabriel Jesus é convocado

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou que o atacante Antony, do Manchester United, foi cortado da lista de convocados da seleção brasileira para as duas rodadas iniciais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 4, a entidade afirmou que o ponta-direita foi retirado da relação após as novas revelações sobre o caso em que é acusado de agredir a ex-namorada. Mais cedo, uma matéria do UOL exibiu prints de conversas entre o atleta e a ex-companheira, a Dj e influenciadora Gabriela Cavallin. No diálogo, Antony admite ter agredido Gabriela e ainda faz ameaças. Além disso, a reportagem mostrou fotos da mulher com hematomas e machucados após uma suposta agressão.

O material foi entregue à Polícia Civil de São Paulo, responsável por investigar o caso, que está sob sigilo. Além disso, Gabriela conseguiu medidas protetivas contra o jogador no Brasil e o denunciou na Inglaterra também. Para o lugar de Antony, o técnico Fernando Diniz decidiu convocar Gabriel Jesus, do Arsenal. Presente na pré-lista da seleção, o atleta do Arsenal vai se juntar com o restante dos companheiros nos próximos dias. A Canarinho enfrenta a Bolívia nesta sexta-feira, 8, em Belém, no Pará. Quatro dias depois, a Amarelinha mede forças com o Peru, em Lima.

Antony nega as acusações

Mais cedo, ainda antes de ser cortado da seleção brasileira, Antony se manifestou sobre os novos desdobramentos. Através do Instagram, o atacante negou as acusações e reiterou que nunca cometeu agressão física. “Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início, tenho tratado esse assunto com a seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito está sob segredo de Justiça, e, por isso, não posso tornar público o conteúdo. Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusaçõeos são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente”, declarou o jovem, que classificou a relação com Gabriela como “tumultuada”. Veja o texto na íntegra.

Confira a nota da CBF: Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira.

Para o seu lugar, o técnico Fernando Diniz chamou Gabriel Jesus, que estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores, enviada à FIFA.

Convocados da seleção: Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo).

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique Marseille).

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Ibañez (Al-Ahli) e Nino (Fluminense).

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), André (Fluminense), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona).



Por Jovem Pan News